Легендарный тюменский поезд стал и виртуальным

Школьник Георгий Герцен стал самым юным участником тюменской делегации на IV Конгрессе молодых ученых в конце прошлого года. Это мероприятие считается одним из ключевых событий в российской науке.

Георгий в 11 лет сделал свое первое изобретение – виртуальный тренажер по радиоэлектронике, обучающий работе с паяльной станцией. Затем последовали другие открытия и инновационные идеи. Так, за победу в конкурсе ВОИР Георгий получил денежный приз в размере 50 тысяч рублей.

Сейчас он участвует в реализации ряда социально значимых тюменских IT-проектов. Один из них уже на стадии завершения, его презентация состоится в рамках празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Это цифровая 3D-реконструкция легендарного поезда-бани, построенного в Тюмени в 1942 году и вошедшего в военную историю как 38-й Банно-дезинфекционный поезд (БДП).

Этот спецсостав направлялся на наиболее важные участки фронтов для поддержания санитарно-эпидемиологического благополучия в войсках. 38-й БДП побывал на четырех фронтах и доехал до Берлина. В книге отзывов легендарного поезда в числе прочих остались благодарности от маршалов Рокоссовского и Жукова. Еще одним его знаменитым посетителем стал плененный под Сталинградом фельдмаршал Паулюс.

И вот уже скоро легендарный поезд возвращается в Тюмень, теперь в виде цифровой симуляции. Команда проекта во главе с Герценом готовит ее на основе альбома, посвященного истории строительства поезда-бани, находящегося в Тюменском краеведческом музее, и других исторических документов. В поисках источников разработчики не поленились добраться даже до петербургского Музея железных дорог России – самого крупного железнодорожного музея страны, а может быть, даже мира, где отсканировали необходимые чертежи, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Человек, надев шлем виртуальной реальности, окажется на железнодорожной станции во время Великой Отечественной войны, где стоит локомотив и 10 вагонов – баня, парильня, вагон отдыха, медицинский вагон, цистерны, станции для фильтрации воды. Будет информационная часть, чтобы пользователи могли познакомиться с устройством и техническими деталями, – рассказал Георгий Герцен.