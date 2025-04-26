Весной рекомендуется бороться с вредителями на дачных участках

- Вредители, с которыми нужно уже бороться сейчас, ранней весной, еще не отошли от зимней спячки, - это яблоневый цветоед, яблоневая плодожорка, белая крылка, почковый клещ, тля. Первую весеннюю обработку сада нужно проводить до начала распускания почек. При этом следует ориентироваться на погоду и выбрать период, когда погода не солнечная, температуру от плюс 3 до плюс 5 градусов и без дождей, - пояснил агроном, заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Фуртаев Кирилл.

Обрабатывать растения можно как бродовской жидкостью, так и инсектицидами, такими как Актара, Алатар, Инта-вир, Фуфанон-Нова и подобные, - сообщает Мегатюмень.