Покрывало из картин на ткани для будущего музея СВО создали тюменские школьники

Учащиеся тюменской школы № 22 создали покрывало из картин на ткани для будущего музея СВО. На них ребята нарисовали бойцов, символы мира, пожелания победы. Передали свое творение фонду "Путевка в жизнь", - сообщает Тюменская линия.

"С начала года мы реализуем несколько проектов. Один из них - сбор экспонатов и трофеев для будущего музея специальной военной операции. Мы хотим собрать коллекцию предметов, которые будут напоминать об этом периоде. О том, какие взаимоотношения были в тылу и на поле боя. Хочется через вещи рассказать, чем жили бойцы, какие эмоции испытывали, о чем размышляли - об этом посетители музея узнают из писем ребят родным. Они готовы поделиться своими личными переживаниями. Пополнят коллекцию и творческие поделки школьников", - рассказал президент фонда

Олег Мисько.

Присылают предметы и сами бойцы. Среди экспонатов уже есть форма противника, нашивки, осколки снарядов и другие вещи, связанные со спецоперацией.

Еще одна инициатива фонда – совместный проект с тюменскими художниками.

"Они напишут портреты погибших бойцов в двух экземплярах, один передадут родственникам участника СВО. Второй будем использовать на выставке. Уже есть отклик от художников. Выставка будет передвижная, под каждым портретом разместим историю бойца. Что побудило его участвовать в СВО, как он служил, какие подвиги совершил, где и как погиб", - уточнил Олег Мисько.