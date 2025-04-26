Уникальную операцию глаза провели тюменские врачи

В тюменской Областной клинической больнице №1 провели уникальную операцию имплантации искусственной радужки мужчине. Он травмировал глаз около 50 лет назад.

Давняя травма привела к разрыву радужки, которая со временем растворилась, а в просвете глаза поселился помутневший хрусталик с катарактой.

Мужчина обратился в ОКБ №1, офтальмологическое отделение которой является признанным лидером в решении сложнейших реконструктивных задач.

"Чтобы глаз пациента был не только функциональным, но еще и эстетически привлекательным, мы решили имплантировать искусственную радужку по технологии склерокорнеальной фиксации, которая применяется в осложнённых случаях хирургии катаракты. Хрусталик подобным способом мы подшивали многократно, а радужку предстояло впервые. Операция была сложной и рискованной, требующей ювелирной точности и мастерства. Но результат превзошел все ожидания", - рассказал врач-офтальмолог, заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1, главный специалист - офтальмолог департамента здравоохранения Тюменской области, Григорий Симоненко.

Сложнейшее хирургическое вмешательство прошло успешно, благодаря слаженной работе всей команды, особенно анестезиологов, обеспечивших спокойствие и неподвижность пациента. И на следующее утро после операции, мужчина уже прочитал 30% офтальмологической таблицы. Это уже большая победа, подчеркивают специалисты. А если зрение и далее будет восстанавливаться такими темпами, хотя бы до 50% - это уже феноменальный успех.

Такие операции считаются редкими в России, их выполняют порядка 10 -15 в год. Для тюменского региона это первый опыт, - сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).