Три баннера с портретами героев открыли на школах Ялуторовска

Ялуторовск продолжает участие в проекте "Лица Героев", который совместно реализуют "Единая Россия" и Минпросвещения РФ. В открытии баннеров на трех учебных заведениях приняли участие руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, региональный координатор партийного проекта "Новая школа" Андрей Артюхов, глава Ялуторовска, секретарь городского отделения "Единой России" Вячеслав Смелик, руководитель региональной общественной приемной председателя партии "Единая Россия" Владимир Ковин.



"Главная цель проекта - сохранить память о Великой Отечественной войне, о ее героях, о подвиге земляков, которые сыграли огромную роль в развитии страны. Ребята должны равняться на них, что особенно важно в год 80-летия Победы, Год защитника Отечества, Год героев в Тюменской области", - сообщил Андрей Артюхов.



"Лица Героев" - это возможность учить историю не только по учебникам. Через историю земляков ребята лучше узнают историю огромной страны. В Ялуторовске помнят тех, кто творил и созидал на благо Отечества, кто защищал независимость нашего государства с оружием в руках.



"Размещая портреты на фасадах школ и спортивных учреждений, мы увековечиваем память о героях, - отметил Вячеслав Смелик. - Открытие каждого баннера становится важным событием в жизни города".



Ялуторовская земля богата на исторические личности, известные далеко за пределами города, подчеркнул Владимир Ковин.



"Это город декабристов, город меценатов, а также город тех, кто ковал Великую Победу, кто внёс свой вклад в развитие региона и страны. Мы должны знать о подвигах земляков", - убежден депутат облдумы.



На школе №1 открыли баннер, посвященный генерал-майору Петру Петровичу Уварову, участнику Великой Отечественной войны, одному из создателей ракетного щита Советского Союза. Он был первым командиром дивизиона. Он родился в городе Ялуторовске, здесь же окончил школу. С началом Великой Отечественной войны был призван в ряды Красной Армии. В декабре 1941 года окончил по ускоренному курсу военное училище и отправился на фронт. Петр Уваров показал себя исключительно бесстрашным и мужественным бойцом. После войны стал первым командиром 7-й гвардейской ракетной дивизии РВСН.



В школе №3 прошло открытие баннера с портретом Героя Советского Союза Петра Васильевича Марчука. Он родился в селе Новоберезовка, который сейчас входит в состав Аромашевского района. С ноября 1941 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1945 году за отвагу и геройство гвардии младший сержант Пётр Марчук был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. После окончания войны жил в Ялуторовске.



На здании агротехнологического колледжа разместили портрет Героя Социалистического Труда, заслуженного агронома РСФСР Веденея Ивановича Архипова. В 1965 году он стал заместителем начальника Заводоуковского управления сельского хозяйства. Более 20 лет возглавлял опытно-производственное хозяйство НИИ сельского хозяйства Северного Зауралья.



Директор агротехнологического колледжа Владимир Агапов подчеркнул, что баннер установлен в знак уважения к заслугам великого труженика, внесшего значительный вклад в развитие сельского хозяйства. Одно из его достижений - урожайность 60 центнеров с гектара, благодаря применению новаторских методов и высокой культуре агротехники.



Исполнительный секретарь городского местного отделения партии Александр Дьячков рассказал, что до сегодняшнего дня в Ялуторовске уже было установлено два портрета в рамках акции "Лица Героев": руководителя внешней разведки СССР генерал-лейтенанта Павла Фитина и Героя Социалистического Труда, педагога Якова Бородина.