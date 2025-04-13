Опасна ли "снежная плесень" на садовом участке, рассказали тюменцам

После схода снега на почве садовых участков образовался белесый пушистый налет. Это явление называют "снежная плесень". Нужно ли с ней бороться, рассказала заместитель председателя Союза садоводов Тюменской области Нина Щербакова.

Снежная плесень – это сапрофитный гриб. Он перерабатывает отмершую органику и превращает ее в перегной, что способствует обогащению почвы. Появляется гриб только весной, после стаивания снега в период прохладной и пасмурной погоды. Это естественный обитатель природных сообществ, большой опасности для здоровых растений он не несет.

Однако при неблагоприятных погодных условиях снежная плесень наносит урон газону. Если на нем большая площадь поражена этим грибом, то скорей всего останутся омертвевшие участки "проплешины" и потребуется подсев газонной травы. Кроме газона от снежной плесени страдают декоративные злаки.

Лучшие условия для развития гриба – относительно теплая и сырая зима, пасмурная весна, а для снежной плесени – 0+...4 градуса. Первоначально плесень развивается под укрытиями и поражает ослабленные растения. Особенно гриб активно развивается, если укрытие не снято своевременно и растение плохо проветривается. Именно поэтому в качестве зимнего укрытия не следует использовать целлофан, рубероид, толь.

– Полностью избавиться от гриба нереально – он обитает в почве и в растительных остатках. Но можно снизить его активность, если своевременно открывать растения для лучшего доступа воздуха и солнца, проливать пораженные места теплой водой (40 градусов). Уже при 20 градусах плесень теряет свою активность, в качестве профилактики осенью перед укрытием растений на зиму почву вокруг посыпать просеянной золой, - сообщает Тюменская область сегодня.