В сентябре в Тюмени пройдет Промышленно-энергетический форум TNF

Участники Технологических дней Промышленно-энергетического форума (TNF), который пройдет в Тюмени в сентябре 2025 года, получат дополнительные возможности для презентации своих продуктов и услуг крупному недропользователю. В продвижении проектов поможет Ассоциация "Нефтегазовый кластер", выступающая в роли технологического брокера.

Механизм технологического брокерства предполагает, что недропользователь формирует запрос на технологию или оборудование, а "Нефтегазовый кластер" подбирает исполнителя и помогает ему пройти все этапы: создать опытный образец, провести испытания, выпустить пробную партию продукции. В результате нефтяники получают готовое решение, а разработчик – оплаченный заказ. При этом новые продукты внедряются в производство значительно быстрее.

"Нефтегазовый кластер" уже опробовал этот формат в работе с другими компаниями. В 2025 году соглашение о таком взаимодействии заключено и с "НОВАТЭК НТЦ".

В отбор Технологического брокера "Нефтегазового кластера" попадут лучшие проекты, поданные на Технологические дни TNF. Это флагманский формат форума, в рамках которого разработчики и производители представляют свои решения крупным игрокам нефтегазового рынка. Особенно востребованы Tехдни у малого и среднего бизнеса, представителям которого зачастую сложно стать партнерами вертикально интегрированных нефтяных компаний.

По материалам пресс-службы TNF (г. Тюмень).

18+