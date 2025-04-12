Эксперт рассказала, как можно экономить заряд на смартфоне

В ситуации, когда заряда батареи на телефоне может не хватить, но связь вам очень нужна, необходимо помнить о действиях, которые вам помогут сберечь важные проценты энергии телефона, - рассказывает руководитель филиала IT-компании Ирина Батакова:

- Выключить VPN, а любителям фото, по возможности, делать меньше селфи. Можно использовать функцию TRUE TON, с помощью которой яркость дисплея автоматически адаптируется в зависимости от освещенности.

– Для сохранения заряда телефона выключите функцию определения местоположения, – посоветовала эксперт. – Снизьте яркость экрана, это будет также полезно и для ваших глаз. Отключите Wi-Fi, и тогда ваш смартфон не будет в фоновом режиме искать доступные к подключению сети и поглощать важные проценты на батарее.

Для сохранения заряда следует закрыть приложения на телефоне, работающие в фоновом режиме, деактивировать функцию AirDrop и включать ее только при необходимости передачи файлов. Для экономии энергии нужно отключить Bluetooth, если в нем нет потребности прямо сейчас.

– Включите режим энергосбережения, который позволит вам сэкономить заряд. Выключите уведомления на телефоне, – предложил Ирина, а в завершение разговора пошутила. – А лучше совсем не используйте телефон, так точно заряд будет сохранен, - сообщает Тюменская область сегодня.