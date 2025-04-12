Посадку цинний советуют начать тюменские агрономы

Циннии считаются неприхотливыми и не требующие особого ухода. Эти красивые однолетники одни из самых популярных садовых культур как у дачников, так и для городского озеленения.

Циннии зацветают примерно через 10 недель после посева. Поэтому посадку рассады проводим в середине апреля, чтобы она не успела вытянутся или при позднем севе, не оттягивалось цветение, - пояснили агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области.

Для посева подойдет универсальный грунт. Главное, чтобы структура была легкая и рыхлая. Дезинфицировать почву перед посевом для цинний не обязательно. Циннии не любят пересадку, поэтому лучше высевать в кассеты или торфяные таблетки, чтобы сразу в дальнейшем высадить в открытый грунт. Если планируете сеять в контейнеры, почву увлажните и сделайте лунки глубиной около 1 см, на расстоянии около 5 сантиметров раскладываем семечки. Далее засыпаем землей. Сверху увлажняем из распылителя. Накрываем пленкой, ее снимаем при появлении первых всходов.

Первые проклюнувшиеся семена появляются в течении недели. Циннии очень светолюбивы и предпочитают стабильно теплую температуру. Оптимальные показатели для прорастания – от 22 до 26 градусов и яркое рассеянное освещение. Поливают всходы аккуратно, но не давая пересыхать почве. Старайтесь и не переувлажнять.

Если вы все-таки посеяли в общий контейнер, то пикировку проводим при появлении двух настоящих листьев и очень аккуратно. При вытягивании рассады, проводим прищипывание над четвертой или пятой парой листьев, - сообщает АиФ-Тюмень.