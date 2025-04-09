Во второй этап тюменского "Боевого кадрового резерва" вышел 661 участник

Итоги заявочной кампании по проекту "Боевой кадровый резерв Тюменской области" подвели 8 апреля на заседании Общественного совета под председательством губернатора Александра Моора. Из 1169 заявок ветеранов и участников СВО отобрана на второй этап отобрана 661.

"Участниками второго этапа нашего проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" стали 661 человек. Претендентов было больше тысячи, к сожалению, не все полностью оформили заявки, а некоторые не имели соответствующего образования и привязки к региону. Впереди у ветеранов и действующих участников СВО тестирование. По итогам определятся те, кто будет проходить онлайн-собеседование. Все подробности на сайте боевойкадровыйрезерв72.рф", - сообщил Александр Моор.

Тюменский проект является аналогом федеральной образовательной программы "Время героев", которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина для того, чтобы помочь ветеранам специальной военной операции проявить себя в мирной жизни. На заседании совета было отмечено, что проект вызвал большой интерес у жителей региона, про него активно пишут в СМИ, соцсетях как на местном, так и на федеральном уровне.

В Тюмени состоялось заседание Общественного совета проекта "Боевой кадровый резерв". На встрече отметили, что проект получил большую известность в регионе. Об этом можно судить по количеству поданных заявок. "Боевой кадровый резерв" - это аналог федеральной программы "Время героев". После обучения участники смогут построить карьеру в различных сферах, реализовать себя в общественной и политической деятельности, на государственной и муниципальной службе.

Заседание прошло под председательством губернатора Тюменской области Александра Моора. Члены общественного совета вносили свои предложения по развитию проекта.

Директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова отметила, что в "Боевой кадровый резерв" поступило 1169 заявок от участников. После технической модерации заявок и проверки соответствия указанным в положении конкурса критериям эксперты, которые аккредитованы платформой "Россия - страна возможностей" отобрали 659 заявок, еще две голосованием согласовали на заседании члены совета.

"В дальнейшем 661 участник, которые полностью заполнили заявку, их эссе соответствует критериям, перейдут на следующие этапы. Они получат приглашение на тестирование, которое начнется у нас 11 апреля и продлится до обеда 14 апреля. Затем участники, которые успешно пройдут тестирование, будут допущены до этапа собеседования, и лучшие перейдут на очный этап, где их ждут решение кейсовых заданий и деловые игры", - сообщила Широкова.