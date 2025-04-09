В Увате запустили через Иртыш судно на воздушной подушке. Ловите расписание

В селе Уват для переправки людей через Иртыш запустили судно на воздушной подушке.
В главном управлении строительства Тюменской области отметили, что вместимость судна 18 человек, рейсы будут осуществляться каждый день.
График работы судна:
Рабочие дни:
06:00 - 11:00
13:00 - 14:00
15:20 - 16:20
17:00 - 19:20
20:20 - 23:00
Выходные и праздничные дни:
06:00 - 09:30
13:00 - 14:00
17:00 - 18:00
20:00 - 22:30
Фото - Главное управление строительства Тюменской области
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