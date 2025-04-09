В Увате запустили через Иртыш судно на воздушной подушке. Ловите расписание

В селе Уват для переправки людей через Иртыш запустили судно на воздушной подушке.

В главном управлении строительства Тюменской области отметили, что вместимость судна 18 человек, рейсы будут осуществляться каждый день.

График работы судна:

Рабочие дни:

06:00 - 11:00

13:00 - 14:00

15:20 - 16:20

17:00 - 19:20

20:20 - 23:00

Выходные и праздничные дни:

06:00 - 09:30

13:00 - 14:00

17:00 - 18:00

20:00 - 22:30

Фото - Главное управление строительства Тюменской области