В торговом центре появится бильярдный клуб

- Причина преобразований ТЦ кроется в том числе и в конкуренции с маркетплейсами. Торговля постепенно перетекает в онлайн, особенно это касается товаров среднего ценового сегмента, - говорит генеральный директор тюменского ЦУМа Юлия Глазунова. - Поэтому у нас появляется все больше фудкортов, VR-арен, музеев и выставочных пространств. Причем, это общемировая тенденция, которая затрагивает все торговые центры - от гигантских, до средних. Мы экспериментирует с разными форматами и считаем бильярд, который совмещает спорт и отдых, одной из самых привлекательных в Тюмени ниш. Сам бильярдный клуб начнет работу в начале апреля.

- У нас уже есть договоренность с федерацией бильярда Тюменской области о проведении здесь соревнований различного уровня, - говорит один из инициаторов создания клуба Сергей Морев. - Для этого есть все условия, профессиональное оборудование, включающее 7 столов, здесь же будут проходить тренировки наших спортсменов, которые активно выступают как в России, так и за ее пределами, - сообщает департамент потребительского рынка администрации г. Тюмени.