Тюменские автоинспекторы проведут профилактические акции для электросамокатчиков

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области в преддверии прокатного сезона электросамокатов проведут профилактические мероприятия на улично-дорожной сети вместе с представителями прокатных организаций, информируя о правилах безопасности на дорогах для людей, передвигающихся на СИМ.

"В минувшем году сотрудникам Госавтоинспекции удалось сдержать рост ДТП с участием электросамокатчиков, как посредством надзорной деятельности, так и проведением предупредительных мероприятий, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - В этом году, учитывая растущую популярность этого вида транспорта, людей на СИМ может стать еще больше, а значит увеличится риск ДТП с их участием, - отметил Андрей Миллер.

Уже сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу среди школьников и студентов. В ближайшее время начнется дежурство автоинспекторов на самых опасных для электросамокатчиков перекрестках, где уже случались ДТП с их участием, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.