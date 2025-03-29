В Тюменской области есть более тысячи вакансий для водителей

По данным регионального департамента труда и занятости населения, на начало месяца организациям требуется 1 045 водителей автомобилей. Для них предусмотрена зарплата до 53 тыс. 447 руб.

Водители погрузчика будут получать до 63 тыс. 234 руб. Для них есть 82 места.

Смогут трудоустроиться 107 водителей автобусов, для них заработок составит до 55 тыс. 92 руб. Работа также есть для 239 кондукторов, они смогут зарабатывать до 40 тыс. 125 руб.

Требуются и 155 трактористов (до 55 тыс. 836 руб.), 67 машинистов крана (до 70 тыс. 900 руб.), семь машинистов самоходных катков (до 91 тыс. 667 руб.) и т.д.

Напомним, что 18 апреля в Тюменской области пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей", - сообщает Вслух.ру.