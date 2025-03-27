Для молодежи в Тюмени открыли "Башню"

Ссовременное молодёжное пространство на улице Орджоникидзе открыли после реконструкции водонапорной башни.

Переформатированная "Башня" - это семь этажей для реализации молодёжных инициатив и седьмое по счету молодежное пространство в регионе.

"Сегодня в Тюменской области действует 6 общественных пространств для молодёжи. Открылось ещё одно — седьмое. Мы видим большой спрос со стороны молодых людей. Они проводят события, реализуют свои идеи, собираются для общения. Особенно важно, что такие пространства открываются в исторических зданиях. Это позволяет сохранить и передать историю, традиции и ценности, не через лекции, а через атмосферу, через стены", - сообщила на открытии начальник отдела молодёжных проектов Департамента общественных связей ТО Юлия Халитова.

Историческое здание в центре Тюмени было построено в начале ХХ века. Тогда оно было самым высоким строением в городе. Её высота — 25 метров.

"Каждое молодёжное пространство имеет свою изюминку. В "Башне" это, конечно, история и архитектура. Кроме того, здесь есть эксплуатируемая крыша, с которой открывается шикарный вид на город. С сегодняшнего дня все желающие могут бронировать помещения для реализации своих инициатив и приходить на события", - добавила Юлия Халитова.

На первом этаже "Башни" открылся первый в Сибири Музей воды.