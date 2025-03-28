Тюменский врач рассказала, почему весной с алкоголем шутки плохи

С приходом весны многие начинают чувствовать прилив энергии и желание обновления. Однако в это время года у многих наоборот ухудшается настроение и эмоциональное состояние нестабильно - решение избавиться от этого с помощью алкоголя ошибочно.

"Алкоголь - это вещество, замедляющее все процессы в организме. Человек может перестать радоваться жизни, если чрезмерно употребляет алкогольные напитки, так как он блокирует выработку дофамина и серотонина, основных гормонов радости", - отметила медицинский психолог ОКФЦ Ольга Шкипор.

По ее словам, весной у людей часто наблюдается нехватка витаминов, особенно витамина D, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Это может приводить к снижению настроения и повышенной утомляемости. Употребление алкоголя в таких условиях усугубит эти состояния. "Алкоголь может вызывать чувство тревоги, депрессии и даже способствовать развитию психоэмоциональных расстройств. Наш организм весной активно восстанавливается после зимнего периода, а алкоголь может замедлить этот процесс. Он нарушает обмен веществ, ухудшает качество сна. Лучше обратить внимание на здоровые альтернативы: прогулки на свежем воздухе, физическую активность и полноценное питание", - рассказала врач.

Весна — это время обновления и роста. Врач рекомендует позаботиться о своем психологическом состоянии: выбирайте здоровые способы улучшения настроения и поддерживайте свой организм в этот непростой период. Отказ от алкоголя или его минимизация поможет вам лучше справиться с весенними трудностями и насладиться красотой пробуждающейся природы.