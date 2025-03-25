Илон Маск заставил всю Европу разглядывать логотип NewsProm.Ru

Избыток ракетного топлива, сброшенный при запуске американского космического спутника Илона Маска, стал причиной появления загадочной бело-синей спирали в небе, которая была замечена в самых разных уголках Европы.

Предполагается, что это явление возникло в результате сброса излишков топлива при запуске спутника SpaceX NROL-69, который был выведен на орбиту ракетой Falcon 9 - спираль появилась в момент, когда ракета вращалась вокруг своей оси для стабилизации полета.

Забавно, но форма спирали и ее цветовая гамма очень напоминают логотип NewsProm.Ru, так что наше интернет-издание в прямом смысле этого слова вышло на космический уровень.