Дачникам советуют прогуляться по газону в "тапочках" с гвоздями

Эксперты доказали положительное влияние газона на ментальное здоровье, ведь зеленый цвет успокаивает, кроме того он безопасен для аллергиков за счет специальных сортов трав. Еще он экологичен (1 м² газона обеспечивает кислородом 3 человек).

Изменение концепции использования дачи. Это переход от грядок к отдыху, желание проводить больше времени с семьей и стремление создать комфортную зону отдыха.

Практические преимущества. Обустроенный газон способен снижать температуру на участке в жару, очищать воздуха от пыли и CO2, предотвращать размывания почвы и, безусловно, он формирует красивый внешний вид.

Универсальность использования. Он хорош для обустройства детской площадки, спортивной площадки, зоны барбекю, территории под бассейн и просто ландшафтного дизайна.

В любом случае газон требует аэрации – насыщения воздухом, водой и удобрениями, пишет Объясняем.рф.

Когда и как делать аэрацию:

• Проводится круглый год, включая лето

• Основной инструмент - вилы (для небольших участков)

• Можно использовать специальные "тапочки" с гвоздями

• После процедуры необходимо удобрить и полить газон для быстрого восстановления.

– Весной проводят еще и скарификацию. Это когда убирают мусор, листья с газона и прореживают, "вычесывают" его", – добавил специалист питомника растений Игорь Сафронов.

Такие манипуляции нужны, чтобы трава росла активно, была зеленой и не вытаптывалась легко, - сообщает Тюменская область сегодня.