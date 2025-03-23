Дачникам советуют прогуляться по газону в "тапочках" с гвоздями

15:36 23 марта 2025
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Эксперты доказали положительное влияние газона на ментальное здоровье, ведь зеленый цвет успокаивает, кроме того он безопасен для аллергиков за счет специальных сортов трав. Еще он экологичен (1 м² газона обеспечивает кислородом 3 человек).

Изменение концепции использования дачи. Это переход от грядок к отдыху, желание проводить больше времени с семьей и стремление создать комфортную зону отдыха.
Практические преимущества. Обустроенный газон способен снижать температуру на участке в жару, очищать воздуха от пыли и CO2, предотвращать размывания почвы и, безусловно, он формирует красивый внешний вид.

Универсальность использования. Он хорош для обустройства детской площадки, спортивной площадки, зоны барбекю, территории под бассейн и просто ландшафтного дизайна.

В любом случае газон требует аэрации – насыщения воздухом, водой и удобрениями, пишет Объясняем.рф.

Когда и как делать аэрацию:
• Проводится круглый год, включая лето
• Основной инструмент - вилы (для небольших участков)
• Можно использовать специальные "тапочки" с гвоздями
• После процедуры необходимо удобрить и полить газон для быстрого восстановления.
– Весной проводят еще и скарификацию. Это когда убирают мусор, листья с газона и прореживают, "вычесывают" его", – добавил специалист питомника растений Игорь Сафронов.

Такие манипуляции нужны, чтобы трава росла активно, была зеленой и не вытаптывалась легко, - сообщает Тюменская область сегодня.

Теги: садоводы , советы
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