Тюменские автоинспекторы уделяют внимание работе с молодежью

Сотрудники Госавтоинспекции Тюменской области будут адресно работать с подростково-молодежной аудиторией по разъяснению рисков, связанных с участием в дорожном движении. К этой работе будут привлечены общественные организации, молодежные объединения, волонтеры, депутаты, представители органов власти, активные студенты.

"Это делается, чтобы снизить гибель в ДТП молодых участников дорожного движения, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - За последние 5 лет в дорожных авариях в Тюменской области погибли 287 молодых людей в возрасте от 14 до 35-ти лет, это каждый третий из общего числа погибших в ДТП в регионе, - отметил Андрей Миллер.

В первую очередь, будет активизирована работа в социальных сетях, направленная на формирование негативного отношения к нарушениям дорожного законодательства, пройдут информационно-пропагандистские мероприятия по безопасности дорожного движения для подростково-молодежной аудитории, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.