В Салехарде отмечают главный праздник коренных народов – День оленевода

В столице Ямала – Салехарде – 22 марта стартовал День оленевода. Народные гуляния развернулись на берегу реки Полябта. В юбилейный для города год ожидается, что праздник посетят около 50 тысяч человек.

На площадке работают более 20 тематических чумов. Впервые установлен чум-музей в память о трудовом подвиге горожан в годы Великой Отечественной войны и в честь присвоения Салехарду звания "Город трудовой доблести". На трех локациях проходит гастрономический фестиваль. Гурманы могут оценить блюда из рыбы, оленины, дикоросов, а также отведать десерты из северных ягод и ямальский чай.

Самой зрелищной частью праздника станут гонки на оленьих упряжках. Их будет комментировать спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Помимо этого, участники продемонстрируют мастерство в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, национальной борьбе, этнобиатлоне, в тройном прыжке и через нарты. Лучшие спортсмены в национальных дисциплинах получат ценные призы, включая снегоходы и беспилотные летательные аппараты. На всероссийском уровне пройдут соревнования по снегоходному кроссу и волейболу на снегу. Всего участие примут 20 команд – из ЯНАО, ХМАО-Югры, Свердловской, Калининградской областей и Красноярского края.

На День оленевода в ЯНАО прибыли первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов и полпред президента России в УрФО Артем Жога. Они приняли участие во встрече с губернатором Ямала Дмитрием Артюховым и представителями коренных народов Севера. На ней обсудили меры поддержки кочевников, возможности для образования и раскрытия талантов, помощь ямальцам, выполняющим долг в зоне СВО, а также вклад коренных народов в Великую Победу.

"Ямал – удивительный многонациональный край, как мы часто говорим, "Россия в миниатюре", и мы всегда стараемся поддерживать и сохранять все культурное многообразие народов, которые здесь живут. Конечно, особое внимание уделяем коренным народам, кочевникам. Это люди, которые веками живут на ямальской земле, носители уникальной культуры и традиций, которые важно сохранять", – подчеркнул глава региона Дмитрий Артюхов.

Он рассказал, что в ЯНАО реализуется широкий набор мер поддержки, который регулярно дорабатывается под запросы жителей. Например, благодаря проекту "Новый учитель Ямала" молодой преподаватель хантыйского языка из небольшого села Восяхово Алексей Конев получил грант в 600 тысяч рублей. А его земляк Антон Русмиленко с помощью регионального гранта на образовательные цели смог провести эксперименты по улучшению обустройства зимников.

Во время встречи президент Национального союза оленеводов Михаил Яр представил патриотический проект "Арктическая эстафета Победы". На его реализацию был направлен грант от губернатора и Фонда президентских грантов. Эта инициатива поможет сохранить память о подвигах коренных северян в годы войны. Ветераны боевых действий супруги Кристина и Родион Пуйко сообщили, что направили заявки на участие в региональной кадровой программе "Герои Ямала".

"Участники президентской программы "Время героев" сейчас находятся на Ямале. Это неслучайно: президент поставил задачу, помимо программы обучения, дать возможность героям СВО побывать в местах гордости нашей страны. Поэтому у них в программе посещение космодрома Восточный, атомных ледоколов, ну и, конечно, Ямала", – отметил Сергей Кириенко.

Он добавил, что Ямал – это прекрасный пример гармоничного сочетания современного развития, инвестиций, высоких технологий, уникальных предприятий мирового уровня и сохранения традиций коренных народов Севера. По словам Кириенко, важно, что растет рождаемость как в целом на Ямале, так и представителей КМНС.

"Это, как и проекты, о которых рассказали люди, вызывает чувство гордости", – сказал первый замруководителя Администрации президента РФ.

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО