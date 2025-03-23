Стало известно, сколько стоит "переобуть" машину в Тюмени

По состоянию на март, в среднем средняя стоимость смены зимней резины в Тюмени на летнюю для легкового автомобиля составит: 2000 рублей для колес диаметром 14 дюймов, 2200 рублей для 15 дюймов, 2400 рублей для 16 дюймов, 2600 рублей для 17 дюймов и 2800 рублей для 18 дюймов.

"В среднем, рост цен за минувший год составил около 18%. Наиболее заметно подорожание затронуло автомобили с диаметром колес 16 и 17 дюймов, где стоимость работ возросла почти на 30%. Менее значительно цены поднялись для шиномонтажа автомобилей с колесами диаметром 14, 15 и 18 дюймов, здесь подорожание составило от 12% до 20%", - рассказала доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансовый университет при Правительстве РФ Ольга Борисова.

Цены на шиномонтажные работы зависят от нескольких факторов: количества подлежащих замене колес и их размера, необходимости разбортирования для снятия дисков, а также набора дополнительных услуг, которые могут быть предоставлены по запросу клиента. По словам Ольги Борисовой, весенний шиномонтаж часто совмещают с другими видами работ, что позволяет немного сэкономить. Например, многие клиенты заказывают услуги по ремонту, замене отдельных узлов, что позволяет получить поощрительные бонусы и снизить общую стоимость обслуживания, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Рост стоимости услуг связан с инфляцией, увеличением арендной платы для техцентров, ростом коммунальных услуг и нехваткой кадров, а также повышением спроса из-за увеличения числа автомобилей. Однако рост количества техцентров в городе и снижение дефицита кадров в отрасли могут существенно изменить сложившуюся ситуацию и привести к снижению цен на услуги шиномонтажа", - говорит эксперт.

"Стоит учесть возможные непредвиденные траты. Например, если при осмотре шин обнаружатся дефекты, такие как грыжи или порезы, то может потребоваться ремонт или даже замена поврежденных покрышек. Также не лишним будет проверить состояние тормозной системы и подвески, ведь зима нередко оставляет свой след на этих узлах автомобиля. Итого минимальная сумма переобувки автомобиля составит около 18 000 рублей, а максимальная — порядка 60 000 рублей и больше, в зависимости от выбранных шин и услуг", - уточняет эксперт.