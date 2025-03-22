О модных весенних стрижках рассказала стилист

Стилист Евгения Барклаева рассказала, какие стрижки популярны весной 2025 года.
– Лидером становится Шегги с мягкими слоями и текстурой. Особенно эффектно стрижка смотрится на вьющихся и волнистых волосах, подчеркивая их естественную красоту, – говорит специалист.
По словам Евгении, второе место занимает классическая стрижка Пикси, которая делает образ более женственным и универсальным: "Этот тренд 50-х годов вернулся с новой силой, став символом современной элегантности".
Продолжает набирать популярность Химэ – японская стрижка с длинными основными прядями и укороченными прядями у лица. Она идеальна для тех, кто хочет разнообразить образ, сохраняя длину.
– Особое внимание уделяется объемным прическам в стиле 90-х. Для создания желаемого эффекта рекомендуется использовать брашинг и специальные средства для укладки, – посоветовал стилист в разговоре с корреспондентом "МегаТюмени".
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