Тюменские депутаты предложили организовать службу социальных нянь

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Вопрос о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей депутаты Тюменской городской думы рассмотрели на заседании постоянной комиссии по социальному развитию, одним из предложений стала организация социальных нянь, которые бы на дому приглядывали за детьми, если их мамам нужно отлучиться по важным делам.

С докладом о мерах поддержки выступила замглавы Тюмени Дина Горковец. Она рассказала, что на середину марта в городе проживает 4 388 семей участников специальной военной операции. С ними работают 10 семейных наставников Центра обеспечения мер соцподдержки, 10 семейных гостиных и 17 социальных координаторов филиала фонда "Защитники Отечества". Город предоставляет 7 муниципальных мер поддержки, наиболее востребованная из них - бесплатное пользование платными автопарковками. В списке также субсидии на оплату ЖКУ, поддержка по газификации жилья, улучшения жилищных условий и так далее. Проводятся культурно-развлекательные мероприятия для детей и взрослых. Волонтерская помощь оказана по 294 заявкам от семей. 39 некоммерческих организаций в 2024 году в поддержку участников СВО и их семей реализовали 41 проект. Ветераны СВО могут бесплатно тренироваться в 20 частных фитнес-клубах города. Проводится большая работа по сбору средств, плетению масксетей и отправке гуманитарного груза бойцам.

После доклада депутат Дмитрий Ошурков предложил еще один вариант помощи — организовать нянь, которые смогут посидеть дома с детьми бойцов, чтобы их мать могла выйти и позаниматься важными делами или уделить себе время. Дина Горковец пояснила, что детей бойцов в детсады берут в первую очередь, причем с шести месяцев — можно устроить ребенка на весь день или в группу временного пребывания. К тому же в социальных гостиных также могут приглядеть за детьми. Тем не менее председатель гордумы Светлана Иванова и председатель постоянной комиссии Елена Бойко предложение коллеги поддержали.

"В соцзащите есть соцработники, которые на дом ходят к подопечным, когда-то это тоже был пилотный проект. Может быть, сейчас услуга социальных нянь пока и не очень востребована — предлагаю изучить такую надобность, и если вдруг она есть, то попробуйте этот пилотный проект", - обратилась с предложением к администрации города Светлана Иванова.

Комментируя в целом информацию о поддержке участников СВО и семей, Елена Бойко подчеркнула, что многие жители города, трудовые коллективы, бизнес сегодня участвуют в различных благотворительных акциях в поддержку СВО при координирующей роли администрации города, проводится большая информационная работа, в том числе в депутатских приемных. "Депутаты тоже оказывают очень большую поддержку. К нам на прием неоднократно приходят и члены семей участников СВО, и сами участники СВО. И даже буквально приходится порой их брать за руку и решать тот или иной вопрос. Эту работу мы вместе с межведомственной комиссией выполняем", - отметила Елена Бойко.

Депутаты подчеркнули, что озвученная в докладе информация очень полезна им для дальнейшей работы с населением и позволит более оперативно и эффективнее реагировать на запросы о мерах поддержки.