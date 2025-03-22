К школьным каникулам готовятся и тюменские автоинспекторы

Акции дорожной безопасности по дорожной безопасности детей на перекрестках, у пешеходных переходов, на федеральных и региональных трассах проведут сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области в весенние школьные каникулы.



"В преддверии каникул в нашем регионе проведены Единые родительские собрания по безопасности детей на дорогах, рейды сотрудников Госавтоинспекции у школ и детских садов, уроки дорожной безопасности в школах, - сказал начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер, - Во время каникул дорожная безопасность детей будет всецело зависеть от их родителей: их напоминаний о необходимости соблюдения детьми ПДД, безопасной перевозки в автомобилях с использованием удерживающих устройств, - отметил Андрей Миллер.

В этом году в Тюменской области произошло 57 ДТП с участием детей, 4 ребенка погибли, 65 детей ранены. В весенние каникулы риски детской дорожной аварийности увеличатся из-за более частого нахождения детей на улицах в период потепления, использования ими велосипедов и самокатов, - сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.