В конце марта отмечается Всемирный день здоровья ротовой полости

Многие люди не осознают, что здоровье зубов, десен взаимосвязано с состоянием всего нашего организма.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это бактериальный налет, который образуется на зубах. Если его не удалять, он превращается в зубной камень, а это уже серьезная угроза для здоровья. Налет содержит множество бактерий, которые могут вызывать не только заболевания полости рта, но и служить источником инфекции организма.

Такие хронические заболевания, как сердечно-сосудистые, желудочно-кишечного тракта и сахарный диабет (СД) могут усугублять течение болезней десен, слизистой из-за ухудшения слюноотделения и сухости во рту. Известно, что слюна играет критическую функцию в поддержании баланса между бактериями во рту и нейтрализации кислот, вырабатываемых различными патогенными микроорганизмами.

Бактерии, вызывающие заболевания полости рта могут значительно ослабить вашу иммунную систему, что приводит к повышенной уязвимости к инфекциям. Поддержание хорошей чистоты зубов помогут вашему организму лучше справляться с инфекционными атаками. Здоровая полость рта способствует защите не всей иммунной системы.

Постоянное наблюдение у врача стоматолога и гигиенические осмотры в стоматологическом кресле с применением АФС-лампы (устройства, позволяющего выявлять аномалии в тканях полости рта) помогают обнаружить изменения, скрытые при обычном осмотре и увеличивают шансы на успешное лечение. Такие осмотры без преувеличения значимы для людей с повышенным риском, - сообщает КП-Тюмень.

– "Здоровая и ослепительная улыбка - это важный аспект, который напрямую влияет на нашу самооценку. Когда мы ощущаем себя уверенно,благодаря красивым зубам, перед нами открываются новые возможности в общении с людьми, что в свою очередь положительно сказывается на психоэмоциональном состоянии. Чтобы избежать последствий, вызываемых патогенной микрофлорой ротовой полости необходимо соблюдать правила ежедневной гигиены. Это не занимает много времени, но приносит огромную пользу" - делится Боженко Виктория Эдуардовна, гигиенист стоматологический лечебно-профилактического отделения N 2.