Как понять, когда нужно заняться пикировкой рассады

О признаках, говорящих, что пора начинать пикировку рассады, рассказала агроном

филиала Россельхозцентра по Тюменской области Елена Шадрина.

"Грунт готовим рыхлый, воздухопроницаемый, добавляем разрыхлители - перлит, вермикулит, песок. В таком грунте корневая система очень хорошо развивается. Первую пикировку делаем по отдельным стаканчикам объемом 0,25 мл. Желательно, чтобы они были прозрачные. Так можно контролировать развитие корневой системы. Обязательно сделайте дренажное отверстие, чтобы не застаивалась лишняя влага", - уточнила агроном.

После того, как корневая система оплетет весь земляной ком, необходимо переместить ростки в стакан объемом 0,5 мл. Там они будут доращиваться до момента высадки в открытый грунт или теплицу.

"Мы живём в зоне рискованного земледелия. Обычно возвратные заморозки в нашей области происходят в середине июня. Но, как правило, садоводы высаживают растения в открытый грунт всегда пораньше, рискуя тем самым потерять рассаду. Если у вас есть в наличии парники, которые при понижении температуры можно накинуть на растения, значит стоит высаживать и пораньше", - посоветовала Елена Шадрина.

При выращивании рассады необходимо контролировать влажность грунта. Подкармливать

растения можно каждые 10 дней и только по влажному кому, - сообщает Тюменская линия.