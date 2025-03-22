О весенних трендах маникюра рассказали тюменцам

Тюменский мастер по маникюру Валерии Орел рассказала о трендах предстоящего сезона.

"Абстрактные дизайны, объемные текстуры, неотрайблы, витражные ногти, длинные ногти, френч, градиенты. Мастера вдохновляются модными показами, природой, ну и в общем мода циклична – ногти на моду 2000-х используют для вдохновения" - комментирует топовый мастер по маникюру.

Мыльные ногти. Натуральный оттенок, который подчеркивает естественную красоту ногтей. Тренд смотрится дорого и ухоженно.

Животный принт – вечная классика. Леопард, зебра, змея – любой анимализм актуален. Можно изобразить их как в традиционной цветовой палитре, так и в более яркой.

Металлик. Металлические акценты популярны как никогда. Актуальны и ногти, полностью выполненные в этой технике, и небольшие детали. Это может быть ногтевой пирсинг или элементы, выполненные в сложной технике 3D.

Ванильный френч – это современная интерпретация классического френча. Основное отличие – вместо яркого белого используются приглушенные молочные оттенки. Идеальный вариант для тех, кто любит классику и женственность.

Глянцевый маникюр – ногти с лаковым финишем. Этой весной он популярен в жизнерадостных пастельных тонах. Глянцевые ногти любит Хейли Бибер. Для этого дизайна ногти покрываются светло-зеленым гель лаком, а далее наносится жемчужная прозрачная втирка.

Градиент – мягкий переход из одного цвета в другой. Этот дизайн подходит тем, кому надоели классические, однотонные ногти и хочется разнообразия. Тренд популярен уже давно и эта весна – не исключение. Выбирайте светлые, нейтральные оттенки, чтобы руки выглядели нежно, - сообщает Тюменская область сегодня.