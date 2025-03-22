Как правильно расположить овощные и цветочные культуры на садовом участке, рассказал агроном

Агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев пояснил, что в экологии есть такое понятие как аллелопатия - воздействие растений друг на друга с целью угнетения или гибели соседа-конкурента. Это происходит разными путями: выделением в корнеобитаемый слой веществ, замедляющих рост других растений или выброс в воздух, например, фитонцидов. Ярким примером могут стать томаты и огурцы. Именно поэтому их не рекомендуют высаживать в одной теплице или в рядом друг с другом. Или, например, садовые розы очень сильно влияют на внешний вид и общее здоровье тюльпанов, а на саму королеву цветов негативно воздействуют пионы.

Позднее аллелопатией стали называть и взаимовыгодное соседство. Примером таких дружелюбных посадок могут выступать морковь и лук. Лук отгоняет морковную муху, тогда как луковой мухе не по вкусу морковь. Или картофель и бобовые культуры, которые обогащают почву азотом и отпугивают вредителей наряду с календулой и бархатцами.

Еще не следует располагать рядом посадки растений, принадлежащих к одному семейству. Например, томаты, баклажаны и картофель. Или яблоня, малина и клубника. Дело в том, что очень часто вредители и возбудители заболеваний общие для всего семейства. Кроме того, они и меню предпочитают схожее, поэтому конкурируют за элементы питания. Поэтому их не только не размещают рядом, но и при составлении севооборота не используют в качестве предшественников друг для друга.

Очень сложно в пределах небольшого участка расположить все культуры с учётом их предпочтений и совместимости. Но всё же постараться стоит, ведь при соблюдении правил размещения ваши сад и огород отблагодарят вас обильным урожаем, - сообщает АиФ-Тюмень.