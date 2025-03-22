Тюменский кондитер поделилась рецептом приготовления рогаликов к Великому посту

Тюменский кондитер Анастасия Семянива поделилась рецептом вкусных постных рогаликов, которые можно даже в Великий пост.
Для приготовления потребуются:
- Минеральная вода – 120 г;
- Растительное масло – 110 г;
Мука – 300 г;
Джем – 50 г.
Растительное масло и воду перемешиваем до состояния эмульсии и всыпаем просеянную муку.
Замешиваем нежное тесто, накрываем его полотенцем и даем постоять минут 20, периодически делая обминки.
Тесто делим на две части, каждую раскатываем в ровный круг.
Разрезаем на треугольники по принципу циферблата.
На каждый треугольник выкладываем любимый вами джем. Главное, чтобы он был густой и не вытек при выпекании.
Выпекаем в заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут.
Посыпаем рогалики сахарной пудрой, по желанию можно добавить в нее немного корицы, так вы получите более яркий, пряный вкус выпечки, - сообщает Тюменская область сегодня.
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