Евгений Воробьев оценил кадровый проект Тюменской области для участников СВО

Опыт, полученный участниками специальной военной операции в ходе выполнения боевых задач, может пригодиться как на государственной и муниципальной службе, так и, к примеру, в бизнесе.

Усовершенствовать его и направить в нужное русло поможет программа "Боевой кадровый резерв Тюменской области". Такое мнение в интервью ИА "Тюменская линия" высказал заместитель председателя Общественной палаты Тюменской области, председатель реготделения Ассамблеи народов России Евгений Воробьев.

"Считаю, что "Боевой кадровый резерв Тюменской области" - важнейший для региона проект. Это внимание, это забота о тех людях, которые сегодня приходят с СВО. С одной стороны он позволит ребятам использовать накопленный жизненный опыт, свой взгляд на происходящие события. С другой - поможет быстрее адаптироваться и реализовать себя. Участники спецоперации уже имеют определенный потенциал, важно их обучить, помочь, чтобы они действительно приобрели новые знания и навыки для самореализации", - отметил Евгений Воробьев.

Напомним, "Боевой кадровый резерв Тюменской области" - аналог федеральной программы "Время героев", благодаря которой участники СВО получат компетенции для гражданской службы. Регистрация на проект для тюменских бойцов специальной военной операции, ветеранов боевых действий продлится до 30 марта. По итогам нескольких этапов отбора финалисты приступят к обучению. Параллельно начнется стажировка совместно с наставниками. Финал проекта запланирован на лето 2026 года. За это время программу должны пройти около 60 человек.

Все подробности – на сайте проекта боевойкадровыйрезерв72.рф.