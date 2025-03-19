Ветерану СВО в Тюмени врачи подарили новое сердце

Ветеран специальной военной операции Владимир Ямов в ОКБ №1 Владимир Ямов поступил с миокардитом, заболевание прогрессировало, грозило развитием острой сердечной недостаточности и врачи провели трансплантацию сердца.

До начала специальной военной операции Владимир руководил кадетским корпусом Тюменского района. Когда его подопечные отправились на СВО, он прибыл в военкомат, чтобы быть рядом со своими. Во время службы заболел двусторонней пневмонией, позже она привела к осложнениям на сердце.

Владимир - не робкого десятка человек, на передовой бывал не раз, но вот операции опасался: "Решение на такую операцию мне далось не легко. Большая заслуга в поддержке моей супруги, все эти дни она была рядом со мной".

Операцию по трансплантации сердца провела бригада врачей кардиохирургического отделения №1. Она длилась 10 часов 30 минут. Вмешательство прошло без осложнений в штатном режиме.

"Наша мультидисциплинарная команда работала слажено, как единый механизм. Кардиологи, кардиохирурги, анестезиологи, перфузиологи, лаборанты, операционные сестры — все были настроены на положительный результат и готовы к любым экстренным ситуациям. В этом залог успешной работы Центра и в целом всей клиники", - рассказал сердечно - сосудистый хирург, к.м.н, заместитель главного врача по медицинской части хирургического стационара ОКБ №1 Никита Стогний.

Реабилитация пациенту далась непросто: обострились хронические заболевания. Но благодаря сплоченным действиям команды опытных медиков и силе духа самого пациента, удалось справится со всеми последствиями.

"Сегодня у нашего пациента активная положительная динамика, в том числе и лабораторные показатели хорошие. Но важно понимать, что сейчас начинается новый этап, требующий внимания, терпения и ответственного отношения к своему здоровью", - рассказала врач-кардиолог кардиохирургического отделения №1 Светлана Вятчинина.

Специалисты говорят, что после такой операции пациенты получают возможность вернуться к полноценной жизни.

Центр трансплантации органов и тканей человека ОКБ №1 работает с 2017 года. Руководитель - Сергей Семченко.