В Тюмени прошло заседание совета Общественной палаты региона

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

На заседании совета Общественной палаты Тюменской области состоялось обсуждение общественных инициатив, среди которых наиболее важными являются поддержка участников специальной военной операции и проведение памятных мероприятий в честь 80-летия Великой Победы.

Встреча началась с награждения активных участников общественной жизни региона. Первым награжденным стал президент холдинга "Сибинтел" Владимир Шевчик, который на протяжении многих лет поддерживает проекты Общественной палаты. Владимира Степановича поблагодарили за поддержку мероприятий, посвященных празднованию Дня Сибири, а также за вклад в организацию конкурса детских рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани".

Владимир Шевчик также получил благодарность от председателя Тюменской областной Думы за утверждение идеалов добра, гуманизма и милосердия. В ответной речи Владимир Степанович подчеркнул, что смысл зарабатывания денег заключается в том, чтобы делать счастливыми окружающих. Он выразил благодарность за высокую оценку его деятельности и пообещал продолжать поддерживать общественные инициативы.

Благодарности за активную работу в составе Общественной палаты получили Лилия Демина, Евгений Акулич, Сергей Шилов, Ольга Ройтблат, Наталья Ахлюстина и Татьяна Куминова.

Одним из ключевых вопросов на встрече стало обсуждение повестки предстоящего заседания Общественной палаты, посвященного 80-летию Великой Победы. Мероприятие запланировано на 28 марта и пройдет под девизом "Преемственность поколений, ответственность за будущее".

В рамках заседания планируются организация выставки, посвященной сибирским дивизиям, с демонстрацией копий знамен, выступления представителей общественных организаций, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции, а также презентация проекта "Героев славим имена", включающего проведение настольных игр, экскурсионных программ и театрализованных представлений.

Председатель комиссии по патриотическому воспитанию Игорь Ревякин подробно рассказал о подготовке к реализации проекту. В настоящее время уже обновлена передвижная выставка и разработана настольная игра, которая будет распространена в 21 субъекте Российской Федерации, а также подготовлен цикл экскурсий, которые которые проведут молодые экскурсоводы.

Особое внимание на заседании было уделено проекту "Тюмень СВОих не бросает: единство фронта и тыла специальной военной операции России". Руководитель проекта Сергей Шилов сообщил, что команда уже приступила к реализации общественной инициативы, разделив ее на две части. Одна из них подана на президентский грант, а другая — на грант губернатора.

Заседание совета Общественной палаты Тюменской области стало важным шагом в укреплении общественных инициатив и поддержке патриотических проектов в регионе. Обсуждение будущих общественных мероприятий показало, что в Тюменской области сохраняют традиции и поддерживают тех, кто в этом нуждается.