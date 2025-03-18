Первая женщина, ушедшая из ЯНАО на фронт, подала заявку в кадровую программу для участников СВО

Любовь Салиндер, которая первой среди женщин ЯНАО ушла служить в зону специальной военной операции, после возвращения с фронта подала заявку на участие в кадровой программе "Герои Ямала". На передовой северянка исполняла обязанности связиста, сообщает пресс-служба окружного правительства.

"Думаю, что программа "Герои Ямала" поможет мне поднять профессиональную квалификацию. Очень люблю работать с детьми и планирую в будущем связать свою жизнь с образованием", – поделилась она.

Вместе с Любовью на участие в проекте заявился ее двоюродный брат Вадим Салиндер. Мужчина командовал отделением, которое выполняло боевые задачи на Херсонском и Бахмутском направлениях, а также под Кременной. Оба ямальца отличились на службе, а Вадим, к тому же, получил повышение в звании.

Отметим, что программа "Герои Ямала", открытие которой анонсировал в январе губернатор региона Дмитрий Артюхов, стала продолжением федерального проекта "Время героев". Проект доказал свою эффективность, и в 2024 году президент России Владимир Путин поручил расширить ее на субъекты страны.

На Ямале обучение начнется 1 сентября и продлится год. Выпускникам, успешно прошедшим обучение и показавшим наилучшие результаты, будут предложены вакантные должности в различных организациях государственного сектора и на крупнейших предприятиях ЯНАО.

"Ответственность и надежность, навыки командной работы и оценки ситуации, верность Родине – вот какие качества нужны Ямалу сегодня", – отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним, набор на программу "Герои Ямала" проводится среди участников и ветеранов специальной военной операции. На сегодняшний день поступило уже более 700 заявок. Около 500 из них подали действующие военнослужащие, которые в случае зачисления смогут приступить к занятиям в следующих потоках после демобилизации.

Регистрация продлится до конца марта, а в начале апреля претенденты пройдут онлайн-тестирование для оценки управленческих компетенций. Для бойцов, которые находятся на передовой, его продлят до 27 апреля. Затем предстоят дистанционные индивидуальные собеседования и очные оценочные мероприятия, после которых объявят имена участников программы.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Артюхова