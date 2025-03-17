Врачи Ишима одной операцией избавили пенсионерку от двух болезней

Ишимские хирурги прооперировали жительницу Казанского района, которая поступила в Областную больницу № 4 с жалобами на боли в правом подреберье и с грыжей, которая увеличивалась в размерах.

После тщательного обследования врачи приняли решение о проведении лапаротомической операции. Сначала хирурги устранили грыжу и установили сетчатый имплант, затем удалили желчный пузырь.

Операция длилась два с половиной часа, ее провели хирург Антон Шерстнев и сосудистый хирург Мансур Косимов.

"Пациентка уже может вставать и ходить. В ближайшее время её выпишем на амбулаторное лечение. Ей предстоит восстановительный период под наблюдением врачей. Важно, чтобы она соблюдала режим питания и физической активности, что поможет ускорить процесс восстановления", - сказал хирург Антон Шерстнев.

Ежегодно в Областной больнице № 4 (Ишим) проводится около 9 000 различных операций.