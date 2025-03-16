Скандинавская ходьба популярна у тюменцев

Светлана Литвиненко случайно узнала, что рядом с ее домом проводятся занятия физкультурой. Она переехала из Сургута в Тюмень. И уже 3 года в спортивном строю: тренировки, прогулки, хорошее настроение.

В каждом муниципальном образовании Тюменской области есть инструкторы, которые ведут для жителей бесплатные занятия. В основном это специалисты спортивных школ. Тренировки проходят максимально близко к дому: в ближайшей школе или на дворовой площадке.

Самая большая команда – в спортивной школе № 2 Тюмени.

– У нас 16 инструкторов заняты этой деятельностью. Это самое большое количество среди спортивных школ региона. В других – по 7–8 специалистов. Работаем с детьми, в том числе с трудными подростками, взрослыми, пенсионерами, людьми с ограничениями здоровья. Популярны такие направления, как фитнес, стретчинг, йога, пилатес, танцы, общая физическая подготовка. И, конечно, скандинавская ходьба, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" ведущий специалист школы Ирина Сидорова.

Скандинавской ходьбой занимаются в основном люди пожилого возраста. Это самый эффективный и несложный для них вид физической активности. Группы с палочками часто встречаются в экопарке, в Гагаринском парке, на набережной, на Даудельной, в Александровском саду.

На тренировки к организаторам только одной спортшколы № 2 ходят более 2,5 тысячи человек. Ежемесячно это 1 000 часов тренировок, а еще 3 000 других мероприятий за год, которые дополняют программу. Например, весной и осенью – фестивали скандинавской ходьбы, зимой – новогодние забавы, мастер-классы, встречи.

В Ишиме 18 инструкторов проводят тренировки по футболу, баскетболу, волейболу, бегу, настольному теннису, шахматам, бадминтону, воркауту, скандинавской ходьбе, ОФП.

Информация о работе площадок размещена на сайте МАУ "ИГ СОК "Центральный" и сайте центра молодежи.