Легенда MMA Джефф Монсон заинтересовался Ялуторовском

Звезда MMA Джефф Монсон, который ранее был гражданином США, а сейчас занимает пост депутата Курултая Республики Башкортостан, проявил интерес к Ялуторовску. Об этом рассказала Елена Козлова, директор ялуторовского представительства Инвестиционного агентства Тюменской области, которая случайно встретила спортсмена в мурманском аэропорту во время ожидания рейса в Санкт-Петербург.

"Джефф задавал вопросы о Ялуторовске, интересовался погодными условиями и выразил желание посетить наш город", — поделилась Елена.

Монсон провел в Мурманске мастер-класс для 200 юных спортсменов из девяти регионов Северо-Западного федерального округа, принимающих участие в чемпионате по MMA. Елена также оказалась в этом северном городе по делам: она входила в делегацию Тюменской области, участвующую в стажировке НААИР.Туризм от Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития. Представители инвестиционных агентств из 23 субъектов РФ обменивались опытом по развитию гастротуризма и продвижению туристического потенциала своих регионов. В рамках экспертной площадки, посвященной гастрономическому туризму в России, Ильяна Багишева, заместитель генерального директора-руководитель Центра "Мой бизнес" Инвестиционного агентства Тюменской области, представила успешные практики поддержки бизнеса в этой сфере.

Фото из аккаунта Елены Козловой в ВК