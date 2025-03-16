Оборот оптовой торговли в Тюменской области за год вырос на 64%

По данным Росстата, Тюменская область находится на втором месте в России по динамике оптовой торговли.

Оборот оптовой торговли в Тюменской области в январе 2025 года составил 112 млрд 312,1 млн рублей. За год он вырос на 64,6%. Это самая высокая динамика в Уральском федеральной округе и второе место в России после Сахалинской области, где прирост составил 72,6%.

В среднем по России оборот увеличился на 2,2%. В УрФО положительная динамика также у ЯНАО (6,7%). В остальных регионах зафиксировано снижение на 1,8%-7,2%.

В абсолютных цифрах оборот оптовой торговли в УрФО в январе составил 784 млрд 709,8 млн рублей, в России — 11 трлн 645,9 млрд рублей.

В 2024 году в Тюменской области он составил 1 трлн 285 млрд 885,3 млн рублей, - сообщает Вслух.ру.