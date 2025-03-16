О выходе из зоны комфорта рассказала психолог

Как покинуть зону комфорта, чтобы прийти к успеху, рассказала психолог Татьяна Лобастова.

– Зона комфорта – это то, что привычно и безопасно для человека. Это его повседневная жизнь, ритуалы, которые приносят удовольствие и спокойствие. Например, утренний кофе, вечерний сериал, привычный распорядок дня. Это то, где человек чувствует себя уверенно и защищенно. У каждого зона комфорта своя, и она важна для ощущения стабильности.

Люди склонны оставаться в зоне комфорта, даже если это мешает их развитию, потому что чувствуют себя в ней в безопасности.

– Наш организм стремится к предсказуемости, чтобы избежать стресса. Когда все стабильно, мы можем планировать, строить планы. Но бывает, что человек чувствует: что-то не так, стало тесно. Тогда важно задуматься, что именно вызывает дискомфорт. Я бы предложила не "выходить" из зоны комфорта, а "расширять" ее. Это более мягкий и безопасный путь.

Чтобы найти баланс между стабильностью и развитием, нужно прислушиваться к себе. Задайте себе вопрос: "Что я действительно хочу?" Иногда мы хотим перемен, потому что начитались об успехе или насмотрелись на других. Но важно понять, действительно ли это ваша потребность. Если вы чувствуете, что застряли, начните с малого: поставьте цель, составьте план, действуйте постепенно. Резкие изменения могут привести к стрессу и ошибкам.

Новые возможности могут повлиять на повышение уровня жизни, улучшение отношений с собой и окружающими, раскрытие талантов, повышение качества жизни. Но важно делать это постепенно, чтобы не вызвать стресс., - сообщает Тюменская область сегодня.



– Негативными последствиями могут стать депрессия, зависимости – алкогольная, наркотическая, игровая. Резкий выход из зоны комфорта может привести к серьезным последствиям, если человек не готов. Первое, что я делаю, – это помогаю человеку найти его ресурсы. Но сначала стараюсь узнать, где он чувствует себя безопасно и что приносит ему радость. Иногда даже простые вещи – такие, как любимое блюдо или уголок в доме, где можно расслабиться, могут стать опорой. Мы начинаем с малого и постепенно восстанавливаем силы и уверенность.