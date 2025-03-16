Об особенностях соблюдения Великого поста рассказала врач

Доктор медицинских наук, заведующая терапевтическим отделением № 2, гастроэнтеролог и геронтолог Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава России Екатерина Хаммад считает, что постящийся может есть в любое время суток. При соблюдении православного поста уровень углеводов, белков и жиров не меняется значительно по сравнению с обычной жизнью, что позволяет организму избежать резких скачков сахара и стресса.

"При правильном подходе пост может выполнять терапевтическую функцию. К положительным последствиям гастрономического воздержания относятся разгрузка желудочно-кишечного тракта, снижение холестерина и веса, что достигается благодаря исключению животных жиров. Это, в свою очередь, уменьшает нагрузку на печень, поджелудочную железу и кишечник", - рассказала доктор.

Хаммад также подчеркнула детоксикационное влияние поста на организм. Увеличение потребления клетчатки и воды улучшает работу кишечника и способствует выведению токсинов. Снижение потребления насыщенных жиров и увеличение антиоксидантов, содержащихся в овощах и фруктах, оказывают противовоспалительное действие. Умеренное ограничение калорий активирует аутофагию — механизм самоочищения клеток, замедляющий процесс старения, - сообщает АиФ-Тюмень.