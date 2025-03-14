Телефоны в чайнике пытались передать заключенным в тюменский сизо

В следственном изоляторе №1 Тюмени при досмотре посылки, поступившей на имя одного из осуждённых, обнаружены и изъяты 3 мобильных телефона и 2 USB провода, которые были спрятаны в электрическом чайнике.
"Посылка поступила в СИЗО-1 от жителя Тюмени. По факту попытки передачи на режимную территорию сотовых телефонов на гражданина составлен административный протокол, который влечёт за собой наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей с конфискацией запрещённых предметов", - сообщили в пресс-службе УФСИН.
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