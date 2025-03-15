Врач посоветовала, как лучше тренироваться весной

Врач по спортивной медицине Ксения Хафизова больше года помогает спортсменам поддерживать здоровье и достигать высоких результатов. В беседе с изданием "Тюменская область сегодня" она рассказала о том, с какими вызовами сталкиваются спортсмены весной, как правильно готовиться к соревнованиям и почему важно не забывать о здоровье даже в погоне за победами.

Наращивайте интенсивность тренировок постепенно. Резкие нагрузки могут привести к травмам или переутомлению.

Обязательно делайте качественную разминку перед тренировкой и заминку после, чтобы избежать растяжений и улучшить восстановление.

Используйте влагоотводящую одежду, чтобы избежать переохлаждения, и всегда имейте с собой ветровку на случай ветра или дождя.

Если вы страдаете от сезонной аллергии, проконсультируйтесь с врачом перед тренировками на свежем воздухе. Возможно, потребуется прием антигистаминных препаратов.

Весной организм может испытывать недостаток витаминов. Убедитесь, что ваш рацион богат белками, сложными углеводами, витаминами и минералами. Добавьте больше свежих овощей и фруктов.

Полноценный сон – залог эффективных тренировок. Спите не менее 7-8 часов в сутки, чтобы организм успевал восстанавливаться.