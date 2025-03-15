Как поддержать организм в сезон ОРВИ и гриппа

Поддержка иммунной системы актуальна, особенно в сезон ОРВИ и гриппа. Врач-диетолог Павел Ивакин считает, что жесткий ритм жизни и нехватка взаимодействия с природой негативно сказываются на нашем здоровье, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Условия городской жизни лишают нас возможности взаимодействия с живительной силой природы. Нет нормального питания, нормального светового дня. Иммунитет просто рушится", — рассказал Ивакин.

Чтобы поддерживать защитную систему организма, когда нет возможности гулять часами на свежем воздухе, полноценно отдыхать, снизить уровень стресса, врач рекомендует обратить внимание на питание. "Главный и фундаментальный совет: обязательно поддерживайте свою микрофлору минимальными правилами питания. Микрофлора дирижирует иммунитетом. Чтобы она была здоровой, обязательно каждый день в меню должны быть растительная клетчатка: фрукты, желательно не сладкие, а также овощи, желательно в сыром виде (в салатах)", — говорит эксперт.