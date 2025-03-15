Тобольские врачи внедрили новый вид операции при аденоме простаты

80-летнего мужчину экстренно доставили в больницу с массивным кровотечением в мочевой пузырь. Кровопотеря была существенной — потребовалось переливание крови. Открытая операция была крайне нежелательна из-за возраста и сопутствующих заболеваний пациента.

Рентгенэндоваскулярные хирурги Андрей Прохорихин и Артём Рожков выполнили эмболизацию сосуда простаты через прокол в бедренной артерии.

Сложность процедуры заключалась в том, что сосуды пациента были выраженно изменены: извиты, стенозированы и кальцинированы. Требовался точный и быстрый доступ к источнику кровотечения.

Эндоваскулярный хирург Андрей Прохорихин рассказал: "Перед операцией мы детально разобрали тактику вмешательства, подготовили специнструменты и модификации катетеров. Это позволило нам с первого раза дойти до целевого сосуда и ввести эмболизат – клей, который сразу остановил кровотечение. Благодаря слаженной работе нашей команды удалось избежать открытой операции и спасти пациента".

Результатом вмешательства стала полная остановка кровотечения. Сразу после процедуры состояние мужчины стабилизировалось, и через несколько дней он был выписан, - сообщил Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).