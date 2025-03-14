В Тюменской области стартует образовательный военно-исторический проект "Героев славим имена"

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

В преддверии 80-летия Великой Победы в Тюменской области стартует масштабный образовательный военно-исторический проект "Героев славим имена". Его инициатором выступили члены комиссии по поддержке ветеранов, участников войн и военно-патриотическому воспитанию Общественной палаты Тюменской области, а автором и вдохновителем стал председатель комиссии Игорь Ревякин.

Основная цель проекта – укрепление российской гражданской идентичности через популяризацию исторической памяти о подвигах наших предков. Как отмечает Игорь Ревякин, "история о подвигах наших земляков может служить мощной мотивацией для современного поколения".

"Уникальность проекта состоит в том, что мы планируем проведение ряда комплексных мероприятий в 9 муниципальных образованиях Тюменской области. Каждое комплексное мероприятие включает в себя литературно-музыкальную композицию "Из одного металла льют – медаль за бой, медаль за труд", экскурсию по созданному мобильному интерактивному музею и проведение настольной игры "Путь к Победе", – рассказал Игорь Ревякин.

Все встречи, запланированные в рамках проекта, посвящены подвигам героев-тюменцев, совершенным во времена Великой Отечественной войны и других боевых действий.

До этого члены комиссии уже проводили для школьников настольную игру "Путь к Победе" и создавали подобные выставки и композиции. Однако в рамках проекта общественные активисты намерены масштабировать каждое мероприятие.

"Мы собрали большую команду профессионалов, которая работает над тем, чтобы мероприятия отражали величие истории нашей страны. В результате этой работы в рамках проекта будет создан совершенно новый продукт, которым мы намерены делиться с жителями нашей области", – отметил Игорь Ревякин.

В мае активисты планируют провести мероприятия на территории Тюмени, Заводоуковска, Тобольска, Ялуторовска, Омутинского, Упоровского и Казанского районов.

Одним из центральных элементов проекта станет настольная игра "Боевой путь сибирских дивизий". Игра, состоящая из карточек с парными изображениями, посвящена событиям Великой Отечественной войны и сибирским дивизиям. Ее задача – не только развлечь, но и образовать, помогая молодежи лучше узнать историю своей страны.

Также в рамках проекта организуют передвижную выставку "Вклад Тюмени в Победу". На мобильных стендах и витринах будут представлены экспонаты, найденные на местах боев сибирских дивизий, а также информация о Тюмени в годы войны.

Еще одним важным событием станет стационарная выставка "Дивизии Победы", где представят копии боевых знамен дивизий, сформированных в Тюменской области. Выставка также включит архивные материалы и видеоматериалы о сибирских дивизиях.

В рамках проекта авторы создадут мобильный музей, который будет содержать информацию о формировании дивизий из тюменцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, об истории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища и его выпускниках, служивших более чем в 10 странах.

"Мы хотим, чтобы молодежь не только узнала о подвигах своих предков, но и почувствовала связь с историей своей страны", – подчеркнул Игорь Ревякин.

Авторы проекта намерены осветить в музее формирование и службу добровольческих батальонов "Иртыш", "Тобол", "Тайга" и "Сибирь" в зоне проведения специальной военной операции. Уникальные стенды музея будут посвящены героям-молодогвардейцам и их деятельности, включая документы, фотографии и личные вещи, которые доставят в Тюмень при поддержке партнеров проекта.

Проект рассчитан на молодежь от 14 до 35 лет, школьников, студентов, членов "Юнармии", а также на семьи ветеранов и детей от 8 лет. По словам Игоря Ревякина, участие в патриотических мероприятиях способствует профилактике девиантного поведения среди подростков и формированию социально ответственной личности.

Ожидается, что в проекте примут участие 20 тысяч человек, будет проведено 8 онлайн-конкурсов и 20 общественных мероприятий. Информация о проекте получит 1 млн просмотров в социальных сетях и на видеохостингах.

Проект "Героев славим имена" – это не просто дань памяти героям Великой Отечественной войны, но и важный шаг в воспитании патриотизма среди молодежи. Через образовательные и культурные мероприятия проект поможет сохранить историческую память и укрепить гражданскую идентичность, что особенно важно в современном мире.