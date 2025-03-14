ТОСЭР празднует 25-летие

В Тюмени состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Начальник ГКУ ТО "ТОСЭР" Алла Бадина рассказала, что не в каждом субъекте существует региональная служба спасения, тюменская насчитывает 214 сотрудников и 95 аттестованных спасателей — в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пришел в ДТиС "Пионер", чтолы лично поблагодарить спасателей за работу и поздравить с юбилеем:

Противостояние рекордному паводку весной прошлого года стало одним из ключевых эпизодов истории Тюменской области. Вместе с работниками других экстренных служб, строителями, волонтерами, вы боролись со стихией, успешно справились со всеми задачами, которые перед вами стояли. Общими усилиями нам удалось минимизировать ущерб от паводка, а самое главное, мы не потеряли ни одной человеческой жизни. За эти 25 лет работы накоплен огромный опыт, но главный результат — за эти годы вами спасено и оказано помощи в экстренных случаях более 10 000 человек.

Моор вручил балгодарности специалистам ТОСЭР, а также ключи от нового "Шевроле Нива" начальнику поисково-спасательной службы ТОСЭР Евгению Булкину.

Заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов отметил, что спасатели приходят на помощь в сложных, чрезвычайных ситуациях, и6 конечно же, проявляют героический характер. - можно гордиться такими земляками.