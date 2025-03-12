Медики рассказали, почему тюльпаны вредно есть

После 8 Марта в инфополе стали появляться сообщения и фото о том, что девушки зачем-то едят подаренные им тюльпаны. Ассистент кафедры морфологии Института анатомии и морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев рассказал, почему этого делать не стоит.

"Употребление тюльпанов в пищу крайне нежелательно по нескольким ключевым причинам, связанным с их токсичными свойствами и потенциальными рисками для здоровья", - отметил эксперт.

Он привел несколько доводов против такого рискованного флешмоба:

1. Поедательницы тюльпанов могут просто отравиться. Цветы содержат алкалоид тюльпалин и другие биологически активные соединения. Эти вещества могут оказывать токсическое воздействие на организм человека. Симптомы отравления могут проявляться в виде тошноты, рвоты и иных проявлений. Даже незначительное количество съеденной части цветка может привести к неприятным и болезненным ощущениям, а в некоторых случаях – к более серьезным последствиям.

2. Тюльпаны обрабатывают пестицидами и гербицидами ради уничтожения насекомых и других организмов, но они могут быть крайне опасны для человека. Остатки пестицидов могут оставаться на поверхности цветов, и их употребление может вызвать отравление. Симптомы недомогания - от легких аллергических реакций до серьезных отравлений, требующих медицинского вмешательства.

3. Сок тюльпанов может вызвать аллергию - зуд, покраснение и раздражение кожи. Это происходит из-за наличия в соке веществ, которые могут действовать как аллергены, что еще раз подчеркивает опасность употребления этих цветов в пищу.

4. Нет в тюльпанах никакой пищевой ценности, в список съедобных растений они не входят. И подобные перекусы не только небезопасны, но и нецелесообразны.

Нельзя забывать и о том, что любые съедобные цветы должны быть выращены с учетом правил органического земледелия, что исключает использование химикатов.

В общем, оставьте цветы в вазах и горшках и просто наслаждайтесь их ароматом и формами.