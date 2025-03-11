Союз военных инженеров отправил для бойцов очередной гумгруз

Тюменская областная общественная организация "Союз военных инженеров" в выходные отправила гуманитарный груз в Курскую область для бойцов инженерно-саперных полков, сформированных в нашем регионе, сообщили в администрации города.

В состав груза вошли два автомобиля, генераторы, электроинструмент, маскировочные сети, мотоцикл и другие необходимые вещи. Кроме того, часть гуманитарной помощи была направлена в госпитали.

Доставка груза была оплачена за счёт средств благотворительного счёта "Победа".

Глава города Тюмени Максим Афанасьев отметил, что важно быть сплочёнными ради общей цели. "С каждым днём мы убеждаемся, что, объединив усилия, можем сделать наш город лучше и сохранить его историческое наследие", – сказал он.

Сегодня многие тюменцы активно участвуют в работе и обсуждают концепцию будущего сквера, посвящённого героям специальной военной операции, на портале "Я решаю!"