В Тюмени проведут учения для волонтеров-поисковиков со всей страны

Всероссийские учения для поисковиков проведут в Тюменской области с 20 по 27 мая, организаторы мероприятия уверены, что это уникальная возможность повысить уровень подготовки и поделиться опытом с коллегами для всех, кто занимается поиском пропавших людей.

Под руководством профессионалов можно освоить основы организации штаба, методы тактико-поисковых операций, получить навыки выживания в природной среде, ориентирования на местности и пройти курсы первой помощи, а также научиться работать со специальными техническими средствами и оборудованием, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Проезд до места проведения учений и обратно, проживание и питание осуществляется за счет организатора. Пройти регистрацию можно здесь. Сбор заявок для участия до 31 марта.