День домашних насекомых отмечают 9 марта

Все чаще в качестве домашних питомцев люди выбирают насекомых. "Среди самых популярных видов можно выделить палочников и листовидок, которые выглядят как настоящие веточки и листья, а также мадагаскарских тараканов — крупных и безобидных созданий, которые шипят, но не представляют опасности. Муравьиные фермы также пользуются спросом. Очень интересно наблюдать, как эти крошечные создания строят тоннели. Кроме того, любители экзотики могут завести богомолов, экзотических жуков и даже шелкопрядов, которые производят настоящий шелк", - рассказал эксперт рынка зоотоваров Дмитрий Корнилов

Многие насекомые имеют короткий срок жизни, например, богомолы радуют своих владельцев всего несколько месяцев. Некоторые виды требуют специального ухода, включая поддержание определенной влажности и температуры, а также живой корм. Безопасность также играет важную роль: если тараканов можно спокойно держать в руках, то некоторые жуки или пауки могут быть менее дружелюбными.

Преимущества таких питомцев в том, что они не требуют много места, не вызывают аллергии, не нуждаются в выгуливании и не требуют частого кормления. Это идеальный выбор для тех, кто хочет завести питомца, но не готов к полноценному уходу за кошкой или собакой. Однако стоит помнить, что необходимо следить за условиями содержания, чтобы насекомые не погибли из-за неправильного ухода, - сообщает АиФ-Тюмень.