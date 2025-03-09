Об опасности "оземпика" и его аналогов высказался эксперт

Эксперт в области бариатрической хирургии Сергей Качурин считает, что "оземпик" представляет собой группу глюкагоноподобных пептидов, основным действующим веществом которых является семаглутид. Изначально эти препараты разрабатывались для лечения сахарного диабета 2 типа, а снижение избыточной массы тела является лишь побочным эффектом.

"Основное действие заключается в стимуляции секреции инсулина, что замедляет процесс опорожнения желудка. Таким образом, возникает "побочный эффект" — отсутствие аппетита, и человек начинает есть меньше, что приводит к снижению массы тела", — отмечает Качурин.

Тем не менее, эксперт подчеркивает, что любые препараты, включая "жиросжигатели", должны назначаться врачом и использоваться только по показаниям. Бесконтрольное применение таких средств может быть опасным.

Качурин также указывает на то, что препараты на основе семаглутида имеют ограниченную эффективность. Согласно российским клиническим рекомендациям, медикаментозную терапию можно считать действенной, если за три месяца непрерывного приема препарата произошло снижение избыточной массы тела на 10%. Однако для человека с весом 200 кг такой результат может оказаться незначительным, - сообщает Тюменская область сегодня.